İhlas Koleji EYP Türkiye'de temsil edildi

“Aurora " adı verilen ve beş gün süren konferansa ülke genelinde 100 öğrenci delege olarak katıldı. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Emir Kiriş, Fatih Şengöz, Mehmet Masum Derici, Sait Berat Edemen İhlas Koleji adına konferansta delege olarak yer aldılar.

Pandemi koşullarından dolayı konferansın bu yıl online yapıldığını ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve kulüp danışman öğretmeni Ayşe Ölmez, İhlas Koleji öğrencilerinin konferansta yer aldıkları konular hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin çeşitli komitelerde dünya üzerindeki problemlere çözümler aradıklarını ve bu konular hakkında fikirlerini paylaştıklarını ifade eden Ölmez, “Öğrencilerimiz sağlık, hukuk ve teknoloji alanlarında AB kapsamında alınan kararların tartışıldığı ve onlara çözüm önerilerinin geliştirildiği komitelerde yer aldılar. Bu komitelerde fikirlerini ve çözüm önerilerini sunarak tartışmalara katıldılar. Öğrencilerimizin tamamı İngilizce olarak düzenlenen bu konferansta yer almalarının çok önemli olduğunu biliyoruz ve kendilerini destekliyoruz.” dedi.

Yeltekin: Öğrencilerimizin güncel olaylar karşısında fikirlerini ortaya koymalarını benimsiyoruz”

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Avrupa Gençlik Parlamentosu 26.Ulusal Seçim Konferansı'na katılan öğrencileri ve danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez'i tebrik etti. “Dünya üzerinde yaşanan sorunlara karşı öğrencilerimizin duyarlı ve farkındalık sahibi olmalarını önemsiyoruz” ifadelerini kullanan Yeltekin, “Kurmuş olduğumuz yabancı dil kulüpleri ile güncel olayları yakından takip ederek fikirler üretiyorlar. İhlas Koleji olarak onların böyle konferanslarda geliştirdikleri fikirlerini ortaya koymalarını destekliyoruz.” dedi.

Pandemi sürecinde kulüp öğrencilerinin çalışmalarına online olarak devam ettiklerini vurgulayan Yeltekin, “Pandemi döneminde öğrencilerimiz kulüp danışman öğretmenleri ile online olarak çalışmaya devam ettiler. Konferanslara online olarak hazırlandılar ve aynı şekilde katılım gösterdiler.” dedi.

Okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını vurgulayan Yeltekin, “ Artık okullarımız yüz yüze eğitime başlıyor. Bu vesileyle yeni başlayacak eğitim öğretim yılının tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.