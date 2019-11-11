İhlas Koleji geleceğe nefes oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahasında yapılan etkinlikte yer alan Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencileri kendilerine ayrılan bölümde fidanları toprakla buluşturdular.

Fidan ekimi projesinde yer almaktan dolayı sevinçli olduklarını ifade eden öğrenciler, her yıl 11 Kasım'da düzenlenecek olan bu etkinlikler sayesinde dikilecek fidanların ülkemizin ekolojik sistemine büyük fayda sağlayacağını dile getirdiler.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, 81 ilde 11 milyondan fazla fidanın ülkemizin geleceği adına toprakla buluştuğunu ifade etti. İhlas Koleji öğrencilerinin böyle bir organizasyonda yer almasının doğal olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Bir eğitim kurumu olarak ülkemizin geleceği adına düzenlenen bu projeyi gönülden destekliyoruz. Öğrencilerimiz büyük bir sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldılar. Onların yaşıtlarıyla birlikte gelecekleri adına fidan dikmeleri eminim ki kendilerini de çok mutlu etmiştir. Böylesine değerli bir projeyi hayata geçmesinde öncülük eden herkese teşekkür ederim” dedi.

