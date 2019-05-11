İhlas Koleji, masa tenisinde Bahçelievler şampiyonu

Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen masa tenisi müsabakalarında İhlas Koleji Kız Takımı gençler kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken erkek takımı da gençlerde ilçe ikincisi oldu.

Karşılaşmaların ardından konuşan okul müdürü Murat Demir, öğrencilerini tebrik etti. Bir çok spor dalında mücadele ettiklerini ifade eden Demir, “Okçuluk, güreş, badminton gibi bir çok dalda öğrencilerimiz milli takım seviyesinde müsabakalara katılıyorlar. Özellikle bu yıl elde ettikleri başarılarla bizleri mutlu ettiler. Bunun dışında öğrencilerimizin spora olan ilgilerini arttırmak için kulüplerimiz var. Kulüplerimizde öğrencilerimize istedikleri alanlarda eğitimler veriyoruz” dedi.

Şampiyon olan kız takımı ile bir araya gelen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, kendilerini kutladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yeltekin, “Öğrencilerimizin derslerdeki başarıları kadar sporda da başarılı olmaları bizleri mutlu ediyor. Onların böyle turnuvalara katılmalarını sürekli destekliyoruz. Farklı alanlardaki çalışmaları ve mücadeleleri aynı zamanda akademik hayatlarını da olumlu yönde etkiliyor” diye konuştu.