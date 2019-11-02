İhlas Koleji öğrencileri Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katıldı

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Safa Akın, Safa Oğuzhan Dişbudak, Zeynep Ceren Topsakal, Emir Ertuğrul Korkmaz ve Mustafa Necati Yazıcı oluşan ekip, organizasyonda delege olarak yer aldı.

Dört gün süren konferansa Portekiz, İtalya'nın yanı sıra Türkiye'den 20 okul katıldı.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve kulüp danışman öğretmeni Ayşe Ölmez, konferansın “Yaraları bilgeliğe dönüştürme" teması çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Konferansta öğrencilerin komitelere bölünerek dört gün boyunca beraber çalıştıklarını ifade eden Ölmez, “Komitelerdeki öğrenciler Avrupa Birliği'ne üye ülkeler için ekonomi, eğitim, politika, endüstri, sosyal, teknoloji, hukuk ve çevre konularında çalışmalar yaptılar.” dedi.

Güncel sorunlar ve olası çözümleri hakkında öğrencilerin kendi fikir ve önerilerini ortaya koyduklarını belirten Ölmez, “Öğrenciler komitelerde kararlar hazırladılar, ardından toplantı sonunda vardıkları sonuçları genel kurulda sundular ve tartıştılar.” ifadelerini kullandı.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Avrupa Gençlik Parlamentosu'nda İhlas Kolejini temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez'i tebrik etti. Konferansın konuşma dilinin İngilizce olduğuna dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimiz düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliklerine düzenli olarak katılım gösteriyorlar. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da bu konferanslarda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz var. Okullarımızda büyük önem verdiğimiz yabancı dil eğitimi sayesinde öğrencilerimiz bu düzeydeki toplantılara iştirak ederek yaşıtlarıyla Avrupa'nın sorunlarını tartışabiliyor ve fikirlerini anlatabiliyorlar” dedi.