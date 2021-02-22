İhlas Koleji öğrencileri Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katılım gösterdi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Mehmet Emin Pakkan, Ayşenur Çekkaya, Enes Allahverdi, Nurçiçek Bağış, Zühre Zeynep Yıldırım ve Beyza Nur Duran 01-05 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda delege olarak yer aldı. “Mozaik Taşları" adı verilen, beş gün süren konferans, ülke genelinde 6 kişilik guruplar halinde 140 öğrenci delegenin katılımı ile gerçekleşti.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ayşe Ölmez, “Bu yıl pandemi dolayısıyla online olarak yapılan 25. Ulusal Seçim konferansında öğrencilerimiz TRAN komitesinde pandemi döneminde güvenli turizm ve ulaşım, AFET komitesinde Çin / Doğu Avrupa arasındaki 17+1 programı, AIDA komitesinde yapay zeka kullanımı ve mahremiyet, AGRİ komitesinde pandemi döneminde tarımsal faaliyetler, SEDE komitesinde pandemi döneminde artan siber saldırı, ENVI komitesinde plastik atıklar ve okyanuslardaki kirlenme konularında karşılaşılan problemleri ortaya koydular ve alınabilecek önlemler üzerinde beyin fırtınası yaptılar. Bu konular hakkında mümkün olan en iyi çözümleri bulmaya çalıştılar. Dört gün boyunca yaptıkları çalışmaları raporlar haline getirip konferansın beşinci gününde yapılan Genel Kurul toplantısında diğer komitedeki yaşıtlarına sunum yaptılar. Çözümlerin eksik yönlerini ve diğer komitelerin sunduğu çözümleri tartıştılar. Yaptıkları oylamalar sonucu geçen önerileri Avrupa Birliği'ne ulaştırdılar" dedi.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, Avrupa Gençlik Parlamentosunda İhlas Kolejini temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmeni Ayşe Ölmez'i tebrik etti. Bu tür faaliyetlerin lise çağındaki öğrencilerde güncel sorunlara karşı farkındalık oluşturduğunu ve öğrencilere büyük katkılar sağladığını belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada İhlas Koleji öğrencilerinin Avrupa'nın sorunlarının tartışıldığı Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), Model Birleşmiş Milletler gibi platformlarda başarıyla yer aldığını söyledi. Okullarında bu organizasyonlara katılmak isteyen öğrenciler için kulüpler kurduklarını ifade eden Yeltekin, "Pandemi boyunca öğretim ve sosyal faaliyetlerimize online olarak başarılı bir şekilde kaldığımız yerden devam eden öğrencilerimiz bu kulüplerde danışman öğretmenleriyle birlikte belirledikleri konular hakkında fikirlerini tartışarak organizasyonlara hazırlanıyorlar. Tamamen İngilizce olarak yapılan bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz yabancı dili akıcı olarak kullanma ve geliştirme şansını da yakalıyorlar. Onların başarılarından dolayı mutluluk duyuyoruz ve genç nesil olarak evrensel sorunlar karşısında çok önemli aşamalar kaydettiklerini düşünüyoruz. Avrupa Gençlik Parlamentosunda okulumuzu temsil eden öğrencilerimizi ve danışman öğretmeniz Ayşe Ölmez'i tebrik ediyorum” dedi.