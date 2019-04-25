İhlas Koleji öğrencileri Avrupa'nın sorunlarına çözüm önerileri sundu

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Tayfur Uçar, Furkan İmir, Beraa Nazyph Gülhan, Ahmet Emre Çekkaya ve Feyzi Kerem Okur, organizasyonda delege olarak yer aldı.

Dört gün süren konferansa ülke genelinde 20 okuldan 5 kişilik guruplar halinde 100 öğrenci delege olarak katılırken Avrupa Birliği (AB) Türkiye Siyasi Müşaviri Julian Vassallo 'da konferansın açılış töreninde onur konuğu olarak yer aldı.

Organizasyondan sonra konuşan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve EYP kulübü danışman öğretmeni Ayşe Ölmez, organizasyonun temasının “Yenilik ve Toplum " olduğunu söyledi.

Öğrenciler güncel sorunlar üzerine çözüm önerilerinde bulundular

“Komitelere bölünen öğrenciler dört gün boyunca belirlenen başlıklar altında güncel sorunları tespit ederek olası çözümler hakkında kendi önerilerini ortaya koydular ve kararlar hazırladılar" diyen Ölmez, toplantı sonunda sonuçların genel kurula sunularak tartışıldığını söyledi. Ölmez son olarak, “Katıldıkları bu konferansta öğrencilerimizin inovasyonun küreselleşmiş dünyamızdaki etkileri hakkındaki bilgilerini arttırırken İngilizce kelime hazinelerini de geliştirdiklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, Avrupa Gençlik Parlamentosunda İhlas Kolejini temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmenleri Ayşe Ölmez'i tebrik etti. Konferansın konuşma dilinin İngilizce olduğuna dikkat çeken Okur, İhlas Kolejinin vermiş olduğu yabancı dil eğitiminin başarısına vurgu yaptı. " Öğrencilerimiz okullarımızda edindikleri İngilizce bilgisi ile EYP oturumlarında sorumluluk aldılar, yeni fikirler edindiler, konularla ilgili ayrıntıları tartıştılar ve sonunda bakış açılarını genişletme fırsatını elde ettiler” dedi.

Yeltekin: “Avrupa'nın sorunlarını tartışacak düzeyde yabancı dile hakim öğrenciler yetiştiriyoruz”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu yıl düzenlenen EYP Konferanslarında İhlas Koleji öğrencilerinin göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Okullarında kurulan kulüplerle öğrencilerin konferanslara hazırlandığını ifade eden Yeltekin, “ Öğrencilerimiz kurduğumuz kulüplerde Avrupa'nın sorunlarını yakından takip ederek fikir sahibi oluyorlar. Ayrıca üzerinde hassasiyetle durduğumuz yabancı dil eğitimimiz ile EYP konferanslarında Avrupa'nın sorunlarına dair çözüm önerilerini de akıcı bir dille anlatıyorlar” dedi.