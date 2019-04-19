İhlas Koleji öğrencileri Beyoğlu'nda Avrupa'nın izlerini aradı

Goethe Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu “Europäische Spuren in Beyoğlu” etkinliğine katılan İhlas Koleji öğrencileri Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar uzanan alanda Avrupa'nın izlerini aradılar. İki saat süren etkinlikte öğrenciler 16 Avrupa noktasını bulabilmek için ilginç sorulara cevaplar aradılar.

En fazla soruya cevap bularak enstitüye ilk gelen gruba çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte öğrenciler hem keyifli bir yarışmanın içinde yer aldılar hem de Beyoğlu semti, Alman kültürü ve Avrupa kültürü hakkında değişik bilgiler edindiler.

Kültürel olarak birçok zenginliği olan İstanbul'a vurgu yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin kültürel zenginlikleri yerinde görme fırsatı kazanırken yabancı dilin de ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyledi.

Okullarında vermiş oldukları yabancı dil eğitimleriyle öğrencilerinin kültürel, sosyal, akademik ve gelecekteki iş hayatlarında hiçbir sıkıntı çekmeyeceklerine işaret eden Yeltekin, “Eğitim müfredatımız çocuklarımızın hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları yabancı dil eğitimini en iyi şekilde onlara vermek amacıyla hazırlandı ve okullarımızda uygulanıyor” dedi.

