İhlas Koleji öğrencileri resim yarışmasında ilk iki sırayı aldı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümünü kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada birinci ve ikinci olan öğrencileri tebrik etti. Türk Polis Teşkilatı'nın gece gündüz demeden vatandaşımızın hizmetinde olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Polisimiz büyük fedakarlıklarla, sabırla ve kahramanca hepimizin aynı çatı altında güvenle yaşaması için üstün vazife anlayışıyla hizmet veriyor. Kuruluşundan itibaren bu yana geçen 174 yılda her zaman yanımızda olan Türk Polis Teşkilatı'na başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.