İhlas Koleji öğrencisi yüzmede Türkiye şampiyonu

Mehmet Akif Ersoy Olimpik Spor Kompleksi'nde 192 kulüpten 1200 sporcunun katıldığı yarışmalarda Bera Kayra Sarıkaya sırasıyla 50, 100 ve 200 metre sırtüstü yarışlarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Birbirinden başarılı yarışlar çıkaran ve rakiplerine açık farkla üstünlük kuran Sarıkaya, hedefinin milli formayla Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek olduğunu söyledi.

Bera'yı yakından takip ettiklerini ifade eden İhlas Koleji beden eğitimi öğretmenlerinden Şenol Özkan, “Bera Kayra başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Kendisinin aynı performansı devam ettirerek ülkemizi Brezilya'da yapılacak şampiyonada temsil etmesini bekliyoruz” dedi.

Sporu ve sporcuyu desteklediklerini her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Öğrencimiz Bera Kayra Sarıkaya'yı elde etmiş olduğu üç Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Okullarımızda çeşitli dallarda lisanslı olarak mücadele eden ve milli forma ile ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz var. Onların varlığı diğer öğrencilerimizi de sporla ilgilenmeleri için motive ediyor" ifadelerini kullandı.

