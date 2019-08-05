İhlas Koleji öğrencisinden güreşte dünya üçüncülüğü

Turnuvaya Kazak rakibi karşısında almış olduğu galibiyetle başlayan Furkan Taş, çeyrek finalde Rus rakibine yenildi. Çeyrek finalde yenildiği Rus rakibi finale kalınca repesaja kalan Taş, sırasıyla önce Ermeni rakibini 3-0 ardından da Belarus rakibi Alieksi Piakhota'yı 7-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Dünya şampiyonasındaki üçüncülüğünün ardından konuşan Taş, Türkiye'yi milli formayla temsil etmekten ve ülkemize bronz madalya kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Zafer Kupası elde ettiği şampiyonluğun ardından dünya üçüncülüğü ile Furkan Taş'ın ülkemizin gelecek vadeden sporcular arasındaki yerini aldığını söyleyen Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir öğrencisini tebrik etti.

Yeltekin: “Öğrencimizle gurur duyuyoruz”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Furkan Taş'ın başarısından dolayı İhlas Koleji ailesi olarak mutlu olduklarını söyledi. Taş'ı tebrik eden Yeltekin, “Furkan milli forma altında katıldığı turnuvalarda kazandığı madalyalarla ata sporumuz güreşte hem ülkemizi hem de İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil ediyor. Kendisine bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum” dedi.

