İhlas Koleji okçulukta kupaları topladı

Okçuluk Vakfı Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalarda Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi makaralı yay genç erkeklerde İstanbul ikincisi, Özel Marmara Evleri Anadolu ve Fen Lisesi makaralı yay genç kızlarda İstanbul ikincisi, Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu olimpik yay yıldız erkeklerde İstanbul üçüncüsü oldular.

Müsabakalarda bireysel dalda mücadele eden Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu öğrencisi Melisa Gazoz, olimpik yayda İstanbul üçüncüsü oldu. İstanbul'da 483 okuldan bin 633 sporcunun katıldığı müsabakaların ödül töreni de Okçular Vakfı Kasımpaşa Tesisleri'nde yapıldı. Ödül törenine katılan Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İhlas Koleji sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeltekin: “Okullarımızda okçuluk kültürü oluştu”

Alınan başarılardan dolayı İhlas Koleji Spor Koordinatörü Sadık Özaydın ve beden eğitimi öğretmeni Fatih Doğan ile öğrencileri tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her geçen yıl okçuluktaki başarılarının arttığını vurguladı.

Okullarında kurmuş oldukları okçuluk kulübü sayesinde birçok öğrencinin okçulukla ilgilenmeye başladığını ifade eden Yeltekin, “İhlas Koleji olarak gönülden desteklediğimiz okçuluk sporuyla ilgili olarak geçmiş yıllarda kulüpler açarak öğrencilerimizi okçuluğa yönlendirdik. Artık İhlas Kolejinde okçuluk kültürü oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En küçük yaş kategorisinden başlayarak öğrencilerimiz kulüplerimizde kendi eğitmenlerimizle beraber çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.