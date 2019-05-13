İhlas Koleji sıfır atık projesini destekliyor

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak yer aldığı konferansa İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden çevre mühendisi Zeynep Sayaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

İhlas Kolejinin çevre projeleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sayaroğlu, Sıfır Atık projesi hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve tüketimin artık çılgınlık boyutuna eriştiğini söyleyen Sayaroğlu, insanların ihtiyaçları olmadığı halde tüketim yaparak israfa yol açtıklarını ifade etti. “Sıfır atık nedir dediğimizde aslında size söylemek istediğimiz israfın önlenmesidir. Sıfır Atık projesinin başlangıç noktası budur” diyen Sayaroğlu, atıklar tüketim alışkanlıklarımız, enerji ve su israfı gibi kalemlerin sıfır atık projesinin önemli unsurları olduğunu söyledi.

Sıfır atık projesinin amacını anlatan Sayaroğlu, öncelikli hedeflerinin israfın azaltılması olduğunu ifade ederek “İlk hedefimiz israfın azaltılması, ikinci olarak doğal kaynaklarımızın tüketiminin azaltılmasını hedefliyoruz. Daha sonra atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde geri dönüştürülmesi ile amacımıza ulaşacağız” dedi.

Sayaroğlu: “Hedefimiz plastik poşet kullanımını sonlandırmak”

Atığın önlenmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini hatırlatan Sayaroğlu, Çevre Bakanlığı'nın başlatmış olduğu plastik poşet kullanımının ücretlendirilmesi konusuna değindi. Ücretlendirmenin kesinlikle bir kazanç amacı gütmediğine dikkat çeken Sayaroğlu, “Geliştirilen proje plastik poşet kullanımını önleyici bir projedir. Burada asla devletin ya da kurumların kazancı söz konusu değildir. Plastik poşet kullanımının azaltılması yolunda farkındalık oluşturmak hedeflendi. Gelecekte plastik poşetin tamamen kaldırıldığını da görebiliriz” açıklamalarında bulundu.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, sıfır atık projesi kapsamında okullarındaki çevre kulübünün katkılarıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Proje kapsamında Büyükçekmece Gölü etrafında atık toplama çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Demir, “Ayrıca öğrencilerimiz plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak tasarladıkları bez çantaları arkadaşlarına dağıttılar. Hazırladıkları broşürler ve magnetlerle de sıfır atık projesinin önemini anlattılar” diye konuştu.

Konferansın devamında atıkların depolandığı alanlar hakkında bilgiler veren Sayaroğlu, atık çeşitlerini de öğrencilere anlattı. Konferans Sayaroğlu ve İhlas Koleji Çevre Kulübü öğrencilerinin fotoğraf çekimi ile sona erdi.

