İhlas Koleji TÜBİTAK elemelerine bölge finalisti olarak katılacak

Danışmanlığını Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi tarih öğretmenlerinden Arif Hikmet Karaman'ın yaptığı projede aşıların tarihi serüveni inceleniyor. Ayrıca salgın hastalıklarda aşıların etkileri tarihsel perspektiften araştırılarak günümüz aşılama çalışmalarına bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Alperen Binici: “Tarihte görülen salgın hastalıkların önlenmesinde aşıların oldukça etkili olduğu görülmektedir. Bu projeyle aşıların serüvenine ve aşıların salgın hastalıklar üzerindeki etkilerine tarihsel perspektiften genel hatlarıyla bakılmış ve günümüzde yaşadığımız covid-19 pandemisi süreci ile geçmişteki salgın hastalıklar ve aşı çalışmaları arasında bağlantı kurularak, aşılar ile ilgili tarihsel bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır." dedi.

TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği projelerde önemli dereceler aldıklarını ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Önceki senelerde öğrencilerimiz TÜBİTAK projelerinde çok güzel başarılar elde ettiler. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencimiz Ercüment Yavuz Korkmaz 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Yarışması'nda birinci oldu. 25. Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencimiz Emre Kılıç ve Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencimiz Yusuf Bahadır Kılıçarslan da altın madalya kazandı” diye konuştu.

Okullarında, öğrencilerini araştırmaya yönelten ve proje üretmeye teşvik eden bir eğitim sistemi benimsediklerini vurgulayan Yeltekin, “Öğrencilerimizin merak eden, merak ettiğini araştıran ve bundan sonuçlar elde eden bireyler olmalarını istiyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizi projeye teşvik ederek akademik gelişimlerini destekliyoruz. Öğrencimiz Ahmet Alperen Binici'nin günümüzün en dikkat çekici konularından olan aşı ve salgın hastalıklarla ilgili hazırladığı çalışmasının aşıların önemi konusunda bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. İlgi çekici bu projesiyle bölge seçmelerine katılacak olan öğrencimizin Türkiye finallerine kadar giderek başarılı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

