İhlas Koleji TÜBİTAK yarışmasında teşvik ödülü aldı

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan, iki aşamadan oluşan yarışmada önce bölge finallerinde başarılı olarak 216 eserin yarıştığı Türkiye finaline kaldılar. Finalde ise görme engelli öğrencilerin Türkiye bölgelerini kendi başlarına incelemelerine, haritada istedikleri yeri bulmalarına ve bölge hakkında sesli bilgi almalarına imkân sağlayan projeleriyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldüler.

Hayri Yağız İpek ve Mehmet Taha Kaplan açıklanan sonuçların ardından “İnsanlara, özellikle de görme engelli öğrencilere faydalı olmak çok büyük bir mutluluk. Bu faydalı çalışmamızı TÜBİTAK Teşvik Ödülü'yle taçlandırmak da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bize her zaman destek olan genel müdürümüze, okul müdürümüze ve danışman öğretmenimiz Yeşim Tora'ya çok teşekkür ederiz” dediler.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Kovid-19 salgınından dolayı çok farklı bir yıl geçiriyoruz. Pandemi süreci tüm dünyayı etkilerken İhlas Eğitim Kurumları olarak bu süreçte derslerimize ve daha önceden katıldığımız proje çalışmalarına kurmuş olduğumuz internet platformlarında çevrimiçi olarak devam ettik. Çok başarılı bir şekilde tamamladığımız eğitimlerin sonunda öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından layık görüldükleri Teşvik Ödülü bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz Hayri Yağız İpek, Mehmet Taha Kaplan ve öğretmenimiz Yeşim Tora'yı bu güzel başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.