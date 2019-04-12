İhlas Kolejinde Abdülhamid Han konferansı yapıldı

Sultan Abdülhamid Han'ın dördüncü kuşaktan torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Dr. İbrahim Pazan'ın konuşmacı olarak katıldığı programın moderatörlüğünü okulun öğrencilerinden Mualla Kahraman ve Zeynep İpek Üngördü yaptı.

Moderatörlerin sorularıyla başlayan programda konuşan Dr. İbrahim Pazan, Abdülhamid Han'ın İslamiyet'e yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini, İslamiyet'i yıkmak isteyenlerin karşılarına Abdülhamid Han'ın çıktığını söyledi. Abdülhamid Han'ın aklı, zekâsı ve ilmi fevkalade üstün olduğu için memlekete karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi planları çok öncelerden sezerek, başa geçtiği anda bu planları def ettiğini ifade eden Pazan, “Sultan Abdülhamid Han, çok sayıda kültürlü din adamı, bilgili, temiz bir gençlik yetiştirdi. Haksızlığın, kötülüğün ve ahlaksızlığın kökünü kazıdı. Devrinde; ülkenin her köşesine okullar, hastaneler, yollar ve çeşmeler yaptırdı; ülkeyi demir yolları ve telgraf hatlarıyla donattı” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları'nın kurucusu Enver Ören'in kendi hocası olduğunu ifade eden Orhan Osmanoğlu, “Ben kendisine hocam diyeceğim. Çünkü biyoloji derslerimize girer ve biz de kendisini keyifle dinlerdik. Derslerde bize biyolojinin yanında millî manevi değerlerden bahsederdi” dedi.

Dedesi hakkında konuşan Osmanoğlu, Abdülhamid Han'ın garibanların sultanı olduğunun altını çizerek, “Sultan Abdülhamid Han'ı; damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Onun çok düşmanı vardı. O, garibanların sultanıydı. Sultan'a sahip çıkılmadı. Yıkılmak üzere olan bir saltanatı 33 sene geciktirdi. İlm-i siyaseti çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz bundan çok güzel bir biyografi çıkarıp onun siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım” diye konuştu.

Okul müdürü Hakkı Okur, programın hazırlanmasında emeği geçen okul tarih zümresine ve katkıda bulunan öğrencilere teşekkür etti. Programın konuklarına da teşekkür eden Okur, “Kendilerinden Sultan Abdülhamid'i birbirinden ilginç anılar eşliğinde dinledik. Tarihimiz için çok değerli bir şahsiyet olan Sultan Abdülhamid Han'ı torunlarından dinlemek bizlere mutluluk verdi” dedi. Okur program sonunda da konuşmacılara birer hediye takdim etti.

