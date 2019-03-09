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İhlas Koleji'nde Kadınlar Günü kutlandı

İhlas Koleji'nde Kadınlar Günü kutlandı
İhlas Koleji'nde Kadınlar Günü kutlandı

İhlas Eğitim Kurumları okullarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

İhlas Koleji'nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapılan törenlerde İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları, okul müdürleri ile kadın öğretmenler ve tüm çalışanlar bir araya geldi. 

Kadın öğretmenlere ve çalışanlara çiçek vererek onların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yeltekin, yaptığı konuşmada kadının her zaman farklı bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. 

Kadınlar için hayatı kolaylaştıran ve onları hak ettikleri statüye ulaştıracak düzenlemelerin yapıldığını görmekten mutlu olduğunu ifade eden Yeltekin, "Kadınlarımız anne, eş ya da çalışan insan olarak sevgi dolu kocaman yürekleriyle omuzlarında büyük bir yük taşıyorlar. Hayatın her alanında emek veren ve fedakârlıklarda bulunan kadınlarımıza yardımcı olmak ve onları mutlu etmek dünyanın güzelleşmesi adına önemli bir adım olacaktır" dedi.


Sema Fison

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