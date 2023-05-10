İhlas Kolejine BAUMUN'dan ödül

Türkiye genelinden öğrencilerin katılımı ile 5-6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen BAUMUN'23 organizasyonunda İhlas Koleji, danışman öğretmen Ömer Yavuz'un eşliğinde altı öğrenci ile temsil edildi. Outstanding Delegate (Seçkin Delege) ödülünü kazanan Metehan Mutlu seçkin bir organizasyonda ödül aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Organizasyonun mini bir Birleşmiş Milletler konferansı konseptine sahip olduğunu ifade eden Mutlu, “Yabancı dilde gerçekleştirilen konferansta dünya genelindeki sorunlara çözümler üretmek ve oluşan fikirleri komisyonlarda tartışarak en iyi hale getirmek için çalışmalar yaptık. Birçok konuda fikirlerimizi ifade etme imkânı bulduk. Diğer arkadaşlarımla birlikte önemli konularda komisyonlarda yer aldık” dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, elde ettiği başarıdan dolayı Metehan Mutlu'yu, danışman öğretmeni Ömer Yavuz'u ve organizasyona katılan diğer İhlas Koleji öğrencilerini tebrik etti. Elde edilen başarının tesadüfi olmadığına vurgu yapan Yeltekin, “Okullarımızda yabancı dile vermiş olduğumuz önem ve yabancı dil konsepti ile açılan MUN Kulüplerinde öğrencilerimiz hem yabancı dillerini geliştirirlerken hem de en son dünya meselelerini aralarında istişare ediyorlar. Yıllardır devam ettirdiğimiz MUN Kulübü çalışmalarımızla öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmalarına rehberlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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