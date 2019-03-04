İhlas Kolejli yüzücüden iki ikincilik, iki üçüncülük

Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'nda 118 okuldan 358 sporcunun katıldığı ve üç gün süren müsabakalarda Sarıkaya, 50 ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde İstanbul ikincisi, 50 metre kelebek ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde ise İstanbul üçüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda konuşan Bera Kayra Sarıkaya, elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ifade ederek, almış olduğu derecelerin kendisi için tecrübe olacağını söyledi. Bu yıl için önünde daha birçok yarışma olduğunu belirten Sarıkaya, o yarışmalara da aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmeni olan ve Sarıkaya'yı yakından takip eden Şenol Özkan, Sarıkaya'nın kendinden yaşça büyük rakipler yanında başarıyla mücadele ettiğini belirtti. Özkan, “Öğrencimiz 2006 doğumlu. 2004 ve 2005 doğumlu rakipleri ile yaptığı mücadelelerde ikinci olurken çok küçük farklarla şampiyonlukları kaçırdı. Önümüzdeki yarışmalarda çok arzu ettiği şampiyonlukları kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeltekin: “Bu dereceler daha büyük başarıların ayak sesleri”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında başarılı bir yüzücünün bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Bera Kayra Sarıkaya'yı tebrik etti. Öğrencilerinin her geçen gün yeni başarılar elde ettiğini dile getiren Yeltekin, “Son iki yıldır kaydetmiş olduğu aşamalarla beraber ülkemizin başarılı bir sporcu kazanacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Kendinden yaşça büyüklerin yanında almış olduğu derecelerin daha büyük başarıların ayak sesleri olduğuna inanıyorum” dedi.

