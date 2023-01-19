İhlas Mağazası'nın 162'nci şubesi Kozan'da açıldı

İhlas Pazarlama & İhlas Mağazalarının 162. şubesi, Kozan ilçesinde törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış törenine,İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Bölge Koordinatörü Mehmet Güven, Türkiye Gazetesi Kozan Müdürü Celal Özdemir, İhlas Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Kulak, Mağaza Şube Müdürü Ali Aydın, Kozan Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Şenoğul ve Faruk Sönmez, siyasi parti ilçe başkanları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı

Mağazanın açılışı, dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek yapıldı. İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, "İhlas Holding 52 yıldır bir marka, bir çınar. Kurulduğu günden bu yana Kozan'da kesintisiz hizmet vermekteyiz. Türkiye Gazetesinin en çok abonesinin olduğu yer Kozan ilçemiz. İhlas Pazarlama ve İhlas servisimizin memnuniyetinin en iyi olduğu bir ilçemiz. Müşterilerimizin bu teveccühünü Kozan'a yakışır katlı mağaza ile taçlandırıyoruz. İhlas Mağazaları Türkiye genelinde kurumsallaşıyor ve büyüyor. Bizim mağazalarımız halkın mağazası. Her zaman para değil, halkın güvenle alışveriş yapabileceği bir mağazamız. Birçok ürünü kendimiz üretiyoruz; özellikle su arıtma, temizlik robotu ve şofben grubunda açık ara pazar lideriyiz. Aynı zamanda 70'e yakın ülkeye ihracat yapılıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Biz ülkemizin ekonomisine güveniyoruz. Bu güvenle hem istihdamı artırmak hem ülke ekonomisine destek olmak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Açılışta konuşan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul ise, bu yatırımın Kozan'a hayırlı olmasını temenni ederek, ticarette güven ve kalitenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

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