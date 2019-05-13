İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a ödül

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a ödül
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a ödül

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü.

Dünya Markalar Derneği ve Ortak Derneği tarafından 9'ncusu düzenlenen "Geleneksel Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni", Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesi misafirler ve ödül sahipleri iftar yemeğinde buluştu. Ödül töreninde İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Yaşar'ı temsilen BHS Grup Medya Yöneticisi Atakan Taşur'un elinden TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Törende ayrıca eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir adına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve oyuncu Tamer Karadağlı da ödül aldı.  

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Manisa kebabı tarifi burada Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.