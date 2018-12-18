İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a 'Yılın Araştırmacı-Yazarı' ödülü

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından “4. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri Töreni” düzenlendi. Bir otelde düzenlenen tören Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Konya Milletvekili, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, pek çok siyasetçi ve gazetecinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a “Yılın Araştırmacı - Yazarı” ödülünü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından takdim edildi.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ödül takdimi sonrası yaptığı konuşmasında, “Anadolu Yayıncılar Derneği başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Her şeyin ötesinde Anadolu basınını Türkiye'deki etkinliğini artırdığı için ayrıca kutlamak gerekiyor. Manevi değeri çok yüksek bir ödül. Bütün İhlas Medya çalışanları adına alıyorum” dedi.

4. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri kazananlar ise şöyle:

“Yılın Köşe Yazarı - Beril Dedeoğlu- Star Gazetesi, Yılın Haber Spikeri -Seda Öğretir NTV, Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni-Abdulhalik Çimen- A Haber, Yılın Yazılı Eseri- İbrahim Kalın- John Espesito İsliamofobi, Bilal Erdoğan- Etno Spor Ve Kültürümüze Katkı Nedeniyle.”

Ömer Çetin