İhlas Medya Grubu 15 Temmuz gecesi demokrasi bayraktarlığı yaptı

İhlas Medya Grubu, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren, her zaman ve her şart altında, devletin ve milletin güvenliği, meşru nizamın işleyişi ve topyekûn millî menfaatlerin korunması noktasında, daima azami dikkat ve titizliği göstermiş; yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarıyla bunu tereddütsüz biçimde ortaya koymuştur. İhlas Medya Grubumuzun yayıncılık ve hizmet anlayışının temelinde, devletin meşruiyeti, kanun ve nizam hâkimiyeti ile demokrasi ve insan haklarının en ileri derecede teminat altına alınması, bunun istikrarlı biçimde devamının sağlanması prensibi yatar. Elli iki yıllık yayın hayatımız, bu istikrarlı ve kararlı yayın prensibi istikametinde ilerlemiştir. Millet ve devletin hizmetinde, bu yayın kimliğimizle iftihar ediyoruz!

İşte bu yayın prensibinin gereği olarak da, devletin kurulu düzenine karşı, Anayasa ve kanunları çiğneyerek, herhangi bir gayrı meşru harekette bulunan, buna teşebbüs eden; böyle bir ihanet için çeşitli kirli tezgâhlar kuran, iç ve dış ihanet odaklarının hain emellerine karşı her zaman azami derecede dikkatli ve uyanık olmuştur. 15 Temmuz 2016 günü, FETÖ terör örgütünün içerde ve dışarda, malum karanlık odakların açık desteğiyle giriştiği ihanet darbesine karşı da aynı vatanseverlik duygusu, inanç ve kararlılığıyla sonuna kadar direnç gösterdi. İhanet kalkışmasının ilk işaretlerinin görülmesiyle birlikte, TGRT Haber kanalımız özel yayın programına geçerek, gelişmeleri an be an bütün ayrıntılarıyla halkımıza duyurmayı sürdürdü.

İhlas Haber Ajansımız, ülke sathındaki bütün ekip ve araçlarıyla olay bölgelerinden kesintisiz canlı yayınlarla, aynı zamanda bütün Türk medyası için de haber, görüntü ve fotoğraf servisi yaptı. Şunu kesin biçimde ifade edelim ki, 15 Temmuz ihanet kalkışmasıyla ilgili en çarpıcı fotoğrafları, en kritik görüntüleri İhlas Haber Ajansı yayınladı. Nitekim yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, darbe kalkışmasının seyrini değiştiren en önemli gelişmeleri İHA saniyesi saniyesine yayın kanallarına aktarmayı başardı. Bunun gibi nice çarpıcı görüntü ve fotoğraflarla İHA, unutulmayacak bir yayın hizmeti gerçekleştirdi.

TGRT Haber, akşam saatlerinde başlattığı özel yayını ile bir taraftan gelişmeleri canlı verirken, diğer yandan devlet erkânı ve uzmanlarla, darbeye karşı çıkan muvazzaf askerlerle bağlantılar kurarak, halkı doğru biçimde bilgilendirdi. Gece yarısına doğru, o zamanki İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcimiz, merhum Batuhan Yaşar (Bu vesileyle kendisine rahmet diliyoruz); Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirerek, hafızalardan silinmeyecek bir gazetecilik başarısına imza attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o canlı bağlantı sırasında halkımızı meydanlara davete ederek, hain darbecilere karşı toplumsal direnişin genişlemesi ve perçinlenmesi hususunda çok etkili bir liderlik sergiledi.

Türkiye gazetesi, TGRT Haber Televizyonu, TGRT FM Radyosu ve İhlas Haber Ajansıyla Yayın Grubumuz iletişim faaliyetlerinin her dalında çok titiz, dinamik, doğru biçimde bilgi veren, halkı telaşa sevk etmeyen ama gelişmelerden de en hızlı şekilde haberdar eden yayınlarıyla, müstesna konumunu bir kere daha perçinledi. 15 Temmuz 2016 ve müteakip günlerdeki yayın arşivleri tarandığında, Yayın Grubumuzun bu ülke için ne gibi hizmetler ifa ettiği görülecektir. İhlas Yayın Grubumuz, bütün bu hizmetleri şüphesiz bu ülkenin ve milletimizin emniyet ve selameti için yapmıştır. Ve bu anlayışı nesiller boyu hep aynı çizgide ve aynı inanç noktasında devam edecektir. Vatanseverliğin şiarı da budur!

İster 27 Mayıs 1960 darbesini yapan cunta olsun, ister Talat Aydemir vakasında olduğu gibi, başıbozuk bir askeri grubun silahlı isyanı olsun, ister 12 Eylül 1980 darbesinde olduğu üzere, Silahlı Kuvvetlerin o günkü komuta zinciri içinde olsun... İsterse 15 Temmuz 2016'daki FETÖ terör örgütünün dış destekli ihanet kalkışması olsun; bütün darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar ile sivil hükûmetlere karşı yapılan her türlü demokrasi dışı müdahale ve baskıları asla meşru görmedik. İhlas Medya Grubu, 15 Temmuz ihanet kalkışması sırasında bu konuda gerçekten büyük bir sınavı başarıyla vermiştir.