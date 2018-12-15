İhlas Medyanın gurur gecesi

Yerli ve yabancı basından oluşan Dünya Gazeteciler Derneğinin her sene yazılı ve görüntülü medyada başarılı olmuş medya mensuplarına sunduğu ödülleri, bu yıl da İhlas Medya Grubu çalışanları egale etti. Her yıl düzenlenen ve tertip komitesinin bu yıl dördüncüsünü yapacağı “Yılın En İyi Oscar Ödülleri” töreninde, ödüller ulusal haber ajansları, TV kanalları ve ulusal gazetecilerin katılımıyla sahiplerine verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde, İhlas Medya Grubu ailesi çifte gurur yaşadı. Grubun iki şirketi İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber kanalı, ödüle layık görüldü. Haber ajansları kategorisinde İHA yılın en iyi özel haber ajansı seçilerek ödüle layık görülürken, TGRT Haber kanalında yayınlanan Ekrem Açıkel ile Ana Haber programı da yılın en iyi haber programı seçildi. Her iki ödülü de TGRT Haber Ankara Muhabiri Özkan Özcan aldı.

Caner Ünver

