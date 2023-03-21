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İhlas Medya'nın özel ziyaretçileri

İhlas Medya'nın özel ziyaretçileri
İhlas Medya'nın özel ziyaretçileri

Özel eğitim isteyen çocuklar, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber'i ziyaret ederek bir günlüğüne gazeteci oldu.

İhlas Medya’nın özel ziyaretçileri - Tıkla İzle

 

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel eğitim isteyen çocuklar İhlas Medya'yı ziyaret etti. Haber merkezinde kamera ve fotoğraf makinesi kullanarak keyifli vakit geçiren çocuklar, mutluluklarını birbirlerine uzattıkları mikrofonlarla dile getirdi. Yaptıkları ziyareti öğrencisi Talha Zararsız'a verdiği röportajla değerlendiren öğretmen Büşra Özel, “Binanız çok güzel, öğrencilerimizle çok mutluyuz” diye konuştu.

İHA muhabirleri eşliğinde fotoğraf çekmeyi öğrenen minik Ayşe Arslan ise, “Abilerimizi ve ablalarımızı ziyaret ettik. Bize haber anlattılar. Fotoğraf çektik beraber” ifadelerini kullandı.
En sevdiği dizinin magazin muhabirliğini yapmayı öğrenen Zararsız, ”Öğretmenlerimizle birlikte geldik buraya. Haber çekeceğim ve size göndereceğim” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize de farklı bir deneyim oldu”

Öğrencileriyle çok güzel vakit geçirdiklerini belirten Hilal Birgören, ”İlk defa böyle bir ortama geldik. Çok güzel samimi bir ortamınız var. Öğrencilerimize de farklı bir deneyim oldu, onlar da çok mutlu oldular. Bize de bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi.

Burak Can Ekizoğlu
 

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