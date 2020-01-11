İhlas Medya'ya 3 ödül birden

Ankara'da bir otelde düzenlenen 10'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, STK Temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

2019 yılı içerisinde kritik noktalarda görev yapan ve yaptığı haberlerle ön plana çıkan gazeteciler ve kameramanlar 10'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri gecesinde plakete layık görüldü. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde canlı yayın yaptıkları esnada keskin nişancı saldırısına uğrayan ve yaşadıkları saldırı anlarını canlı bağlantı ile Türkiye'ye duyuran TGRT Haber Muhabiri Emre Kol ve TGRT Haber Kameramanı Burak Taştan ödüle layık görüldü. Taştan ödülünü AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan alırken; Kol ise şehir dışında başka bir ödül törenine katıldığı için ödülünü daha sonra alacak.

Öte yandan yazdığı köşe yazılarıyla, okurlarının dikkatini çeken Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı İsa Karakaş'ta gecede ödüle layık görülenler arasında yerini aldı.

Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın - Mehmet Kalay