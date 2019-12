İhlas Medya'ya 4 ödül birden

Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül gecesine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Aytekin Polatel, çok sayıda dernek üyesi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yılın haber görüntüsü kategorisinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ve yaşadıkları saldırı anlarını anbean Türkiye'ye duyuran İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül ve Murat Başal ile TGRT Haber Muhabiri Emre Kol ve Kameraman Burak Taştan ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı.



Ödül töreni sonrasında duygularını paylaşan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Beril Solmuşgül, “”Bu ödül, o an yaşadıklarımızın bir ödülü değil, şu anda yaşıyor olmamız bize bir ödül. Bu ödül, moral oldu, motivasyon oldu. En çokta, o an bizi ekranda gözü yaşlı izleyen ailem, eşim ve sevdiklerimi korkuttuğum için üzgündüm. Onlara bunları yaşatmak zoruma gidiyordu ama mecburdum. Çünkü, dünyaya meydan okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti var ve biz bu harekatı İhlas Medya olarak tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyetinde görev yapan, askeri, polisi, jandarması, halkı ve gazetecisiyle; Barış Pınarı Harekatının ne derece doğru olduğu terör örgütünün kirli yüzünün ne olduğunu algı oyunlarını bozarak aktardık” ifadelerini kullandı.Barış Pınarı Harekatında zoru başardıklarını ve gazetecilerin özgürlüğünü gösterdiklerini anlatan Solmuşgül, “Sınırlarımızdaki terör örgütüyle mücadele ederken ‘Barış' kelimesinin gerçek anlamının ne olduğunu tüm dünyaya ‘gerçek gazeteciler' olarak gösterdik. Öncelikle İhlas Medya'ya çok teşekkür ediyoruz, yaşananları bize duyurma imkanı sundu. İkinci teşekkürüm aileme, üçüncü teşekkürüm ise bizimle birlikte Nusaybin'de 970 kilometrelik sınır hattında görev yapan valilerimize, kaymakamlarımıza, emniyet mensuplarına ve askerlerimize” dedi.Solmuşgül aldığı ödülü, her türlü zorluğa rağmen bölgede görev yapan ve Türkiye için canını hiçe sayan asker, polis ve şehit aileleri için aldığını belirtti.Murat Başal ise, “Öncelikle çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu ödüle bizi layık gören Türkiye Haber Kameramanları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, görev başındayken göz yaşları içinde bize dua eden ailem ve İhlas Medya Grubu adına alıyorum. Bu ödül her ne kadar bireysel gözükse de ekip işi, ödülü ekibim adına alıyorum” diye konuştu.Öte yandan, Barış Pınarı Harekatını takip etmek için Ankara'dan bölgeye giden TGRT Haber Muhabiri Emre Kol ve Kameraman Burak Taştan'da canlı uğradıkları saldırıyı canlarını hiçe sayarak canlı yayında aktardıkları için ödüle layık görüldü. Kol ve Taştan ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın elinden aldı. Ödül töreni sonrasında konuşan TGRT Haber Kameramanı Burak Taştan, “Bu bir gurur. Nasıl bir gurur; devletimizin, ordumuzun yanında ve oradaki sivil vatandaşlarla birlikte bu olaylara göğüs germek ve bu olayların canlı tanığı olmak bana ayrı bir gurur. Öte yandan, TGRT Haber'de çalışmak ve Emre Kol ile ekip arkadaşı olmakta bana ayrı bir gurur veriyor” aktarımında bulundu.Canlı yayın sırasında yaşadığı korku dolu anları Türkiye'ye canını hiçe sayarak anlatan ve ödüle layık görülen Emre Kol ise, “O olay başımıza geldiği esnada, böyle bir ödüle layık görüleceğimizi o an bilmiyorduk. Biz tamamen habercilik refleksiyle hareket ediyorduk. Ama o anlarda korkutmuş olduğum ailem başta olmak üzere TGRT Haber ailesine bu ödülü armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan