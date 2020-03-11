İhlas Haber Ajansı

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İhlas Medya'ya üç ödül daha

İhlas Medya'ya üç ödül daha
İhlas Medya'ya üç ödül daha

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler” temasıyla düzenlenen “11. RADEV Artı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Ankara Millî Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen törene kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Gecede “Yılın Pozitif Medya Temsilcisi”, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar seçildi. “Yılın Pozitif Haber Ajansı” ödülüne İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görülürken “Yılın Pozitif TV Haber Kanalı” ödülü ise TGRT Haber'in oldu. Ödülleri İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İHA adına İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci, TGRT Haber adına ise TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı. 

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