İhlas Pazarlama, evleri enkaz altında kalan müşterilerinin tüm borçlarını siliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sebebiyle bölgeye yardımlar sürerken İhlas Pazarlama'da duyarlı yaklaşımıyla sektöre örnek oldu. AFAD önderliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere İhlas Vakfı'na 1 Milyon TL'lik nakdi yardımda bulunan İhlas Pazarlama, depremde evleri enkaz altında kalan müşterilerinin tüm borçlarını silme kararı aldı. Firma ayrıca, deprem sebebiyle iş ve yaşam düzeni bozulan müşterilerinin borçlarını ertelerken bölgedeki personelin maaşlarını da bayilerinin kendilerini toparlayıp personel maaşlarını ödemeye hazır hale gelene kadar kesintisiz ödemeye devam edeceklerini açıkladı.

İhlas Holding bünyesinde faaliyet gösteren İhlas Pazarlama, deprem bölgesine yaptığı ayni ve nakdi yardım duyarlılığı ile örnek oluyor.

''Evleri enkaz altında kalan müşterilerimizin tüm borçlarını silme kararı aldık''

AFAD vasıtası ile bölgeye ulaştırılmak üzere İhlas Vakfı'na 1 Milyon TL'lik nakdi yardım yaptıklarını belirten İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde evleri enkaz altında kalan müşterilerinin tüm borçlarını silme kararı aldıklarını açıkladı.

Yüzyılın felaketinde iş ve yaşam düzeni bozulan müşterilerinin borçlarını da öteleme kararı aldıklarını kaydeden İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Gün birlik olma ve kenetlenme zamanı. Bu zorlu süreçte depremzedelerimizin yanındayız. Biz İhlas Pazarlama olarak 6 bin 400 kişilik kocaman bir aileyiz. Bu ailenin 850 çalışanı depremin ağır hasar bıraktığı 10 ilimizde görev yapıyor. Firma olarak bölgedeki bayilerimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını da bayilerimizin kendilerini toparlayıp personel maaşlarını ödemeye hazır hale gelene kadar kesintisiz ödemeye devam edeceğiz” dedi.

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