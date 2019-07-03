İhlas Vakfı 2019 kurban vekâlet bedellerini açıkladı! Yurtiçi 950, yurtdışı 750 TL

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 950 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 750 TL. olarak belirlediklerini söyledi.

Hangi ülkelerde kesim yapılacak ?

Akalın, hayırseverlerin her sene olduğu gibi bu sene de bağışlayacağı Kurban vekaletlerinin çoğunluğunun yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesileceğini ve yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, yurt dışında ise Çad, Afganistan, Somali, Fildişi Sahili, Uganda , Sudan, Yemen ve Gazze'de dini vecibelere uygun kesimler yapacaklarını ve elde edilen etleri bu ülkelerdeki fakir Müslüman halka dağıtacaklarını ifade etti.

Kamu yararına çalışan vakıf

Akalın, İhlas Vakfına Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü verildiğini bu bilinç ile yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin bağışları ile hizmetleri yürüttüklerini, her sene olduğu gibi bu sene de yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri kurban kesim organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yapılıyor

Akalın, Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak İhlas Vakfına güvenerek vekalet veren hayırseverlerin Kurban vekâletinin alınması esnasında söylemesi gereken “Kurbanı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye ve dilediğine vermeye Tahsin Ekinci, Talip Alpsoy, Şaban Çakır ve İbrahim Dayan'ı her birini münferiden umumi vekil ettim” sözlerini hassasiyetle söyleterek vekaletleri aldıklarını, Kurbanlık alınırken vekalet sahibi adına niyet edilmesine, kurban kesim esnasında da kasaba vekâlet sahibinin ismini söyleyerek vekalet verdiklerini ve tekbir getirilerek Bismillahi Allahü Ekber diyerek kesimlerin yapıldığının altını çizdi.

Elde edilen etler dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen öğrenciler ile yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Hayırseverlerin 44 yıldan beri gönül rahatlığı ile İhlas Vakfına bağışladığı kurban vekâletlerinin yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesilerek öğrenci yurtlarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ve barınan öğrencilere sarf ettiklerini, yurt dışında da ise Çad, Afganistan, Somali, Fildişi Sahili, Uganda , Sudan, Yemen ve Gazze'de keserek fakir, yoksul ve yetimlere ulaştıracaklarını vurguladı.

Nasıl Bağış Yapabilirsiniz

Akalın son olarak, hayırseverlerin kurban vekaletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak ya da +90 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak vekaletlerini verebileceklerini açıkladı.

