İhlas Vakfı 2020 kurban vekâlet bedellerini açıkladı! Yurtiçi 1250, Yurtdışı 800 TL

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı yazılı açıklamada 2020 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 1250 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 800 TL. olarak belirlediklerini söyledi.



Hangi ülkelerde kesim yapılacak ?



Akalın, hayırseverlerin her sene olduğu gibi bu sene de bağışlayacağı Vacip, Adak Kurbanı, Adak Hayvanı, Akika, Şükür Hayvanı ve Ölmüş yakınları için verecekleri vekaletlerin çoğunluğunu yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesileceğini ve yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, yurt dışında ise Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan'da dini vecibelere uygun kesimler yapacaklarını ve elde edilen etleri bu ülkelerdeki fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını ifade etti.





Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yapılıyor



Akalın, Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak İhlas Vakfına güvenerek vekalet veren hayırseverlerin Kurban vekâletinin alınması esnasında söylemesi gereken vekalet sözlerinin hassasiyetle bağışçılara söyleterek vekaletleri aldıklarını, Kurbanlık hayvanın alınırken vekalet sahibi adına niyet edilmesine, kurban kesim esnasında da kasaba vekâlet sahiplerinin isimlerinin söyleyerek kasaba kesim vekaleti verdiklerini ve tekbir getirilerek Bismillahi Allahü Ekber diyerek kesimlerin yapıldığının altını çizdi.



Kamu yararına çalışan vakıf



Akalın, ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü ve bilinci ile yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin kurban bağışlarımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, her sene olduğu gibi bu sene de yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri kurban kesim organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürmeye devam edeceklerini açıkladı.





Elde edilen etler dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen öğrenciler ile yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Hayırseverlerin 45 yıldan beri gönül rahatlığı ile İhlas Vakfına bağışladığı kurban vekâletlerinin yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesilerek öğrenci yurtlarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ve barınan öğrencilere sarf ettiklerini, yurt dışında da ise Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan keserek fakir, yoksul ve yetimlere ulaştıracaklarını vurguladı.



Nasıl Bağış Yapabilirsiniz



Akalın son olarak, hayırseverlerin kurban vekaletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden çok kolay ve basit online olarak ya da +90 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak vekaletlerini verebileceklerini açıkladı.