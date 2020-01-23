İhlas Vakfı Çad'da su kuyusu açarak gönüllere su serpti

İhlas Vakfı Çad temsilcisi Ömer Sultan nezaretinde Encemine bölgesinde açılan su kuyusu ile susuzluk çeken bölge halkı suya kavuştu.

Yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen Afrika'nın en fakir ülkelerinden birisi olan Çad' da 15 milyona yakın insan yaşamakta olup, halkın \% 60 Müslümanlardan oluşmaktadır. Çad 1960 yılında bağımsızlığını ilan ederek Fransız sömürgesinden kurtulmuştur.

Afrika'daki insanların \%66'sı kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşamakta ve suya ulaşmakta zorluklar çekmektedir. Küresel ısınmanın etkisi Afrika'da daha çok hissedilmekte ve giderek de kuraklık ve çölleşme artmaktadır.

Afrika'nın en fakir ülkelerinden birisi olan Çad' da su bulunmayan bölgelerde ve köylerde insanlar su ihtiyaçlarını yağmur birikintilerinin toplandığı çukurlardan karşılamaktadır. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kilometrelerce uzaklıktaki bu birikintilerden su taşımaktadır.

İhlas Vakfı bu bölgelerden birisi olan Encemine bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile açtığı su kuyusu ile bölge halkını suya kavuşturmuş ve yaşanan mutluluğa ortak olmuştur.

Açılan su kuyusu etrafına toplanan Çad'lılar suya kavuşmanın verdiği sevinç ve mutlulukla hayırseverlere, İhlas Vakfına ve Türkiye'ye hayır dua ederek teşekkürlerini gönderdiler.