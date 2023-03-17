İhlas Vakfı depremin çocuklarının yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yardım çalışmalarını sürdüren İhlas Vakfı, depremzedelerin ihtiyaçları giderme noktasında sahadaki çalışmasını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir çok insanı yardımda bulunan vakıf son olarak çocukların yüzünü güldürdü. İhlas Koleji öğrencilerinin gönderdiği oyuncak ve içindeki mektupları Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesinde kurulu çadır kentte kalan çocuklara ulaştırıldı. Oyuncak dağıtımı sırasında öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. İhlas Vakfı Genel Koordinasyon Sorumlusu Hasan Can Korkmaz, çocukları bir nezde olsun sevindirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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