İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

İhlas Vakfı bünyesinde bulunan Kastamonu'daki Sıla Erkek Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen iftar yemeğine Kastamonu, Sinop, Boyabat ve Samsun'dan yaklaşık 100 İhlas Vakfı gönüllüsü katıldı. Öğrenci yurdunun yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya gelen öğrenciler ve İhlas Vakfı gönüllüleri, birlikte dua ederek orucunu açtı. İftar yemeği öncesinde dua eden Sıla Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü, “Rabbim bu yemekleri hazırlayan, ikram eden yiyenlerden razı olsun. Kastamonu çevresinden, , Sinop, Boyabat ve Samsun'dan teşrif eden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik” dedi.

Bedirhan Göksu

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