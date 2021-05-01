İhlas Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

İhlas Vakfı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fıtra, Ramazan gıda kolisi, erzak, iftar, giyecek ve kitap yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bağışlarla ilgili bir açıklama yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” Hadis-i Şerifi mucibince yurtiçi ve yurtdışında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine, fakir ve yetimlere ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya da devam ettiklerini söyledi.

Akalın, Devletin İhlas Vakfına verdiği ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf Statüsü' dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından ve Avrupa'dan hayırseverlerin yoğun güven ve teveccühleri ile karşılaştıklarını, bu güven ve teveccüh çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yapılan Ramazan gıda kolisi, iftar, zekat, fıtra, sadaka, erzak ve giyecek bağışlarını Afrika'da Sudan, Somali, Çad, Uganda ve Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine büyük bir titizlikle ulaştırarak bir nebze de olsa Ramazan sevinci yaşattıklarını ifade etti.

Mübarek Ramazan ayına elveda demeye başlandığı ve Kadir Gecesi'nin yaklaştığı bu günlerin müstesna günler olduğunu belirten Akalın, “Vakfımıza katılım sağlayan hayırseverlere hassaten minnettarız ve teşekkür ederiz. Bundan sonra da yapılan bağışları en iyi ve en süratli bir şekilde ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmaya hassasiyetle devam edeceğiz” dedi.