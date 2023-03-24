İhlas Vakfı Osmaniye'de depremzedelere iftar verdi

İftar öncesi konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İhlas Vakfı olarak dün Kahramanmaraş'taydık orada depremzede kardeşlerimizle beraber iftar yaptık, onların dertlerine ortak olduk, kucaklaştık, muhabbet ettik. Bugün de Osmaniye'deyiz, depremin ilk gününden itibaren Adana'da gönüllülerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız devamlı olarak yemek dağıttılar. Osmaniye'de de bu ramazanı şerifte yemek dağıtımına başladık, her gün burada iftarlarımızı vereceğiz depremzede kardeşlerimiz kaplarıyla geliyorlar yemeklerini koyuyoruz kaplarına götürüyorlar evlerine iftarlarını yapıyorlar. Onlara bu yemekleri dağıttıktan sonra biz kendimiz de burada bizimle beraber iftar edecek olan kardeşlerimizle masalarda iftarlarımızı edeceğiz. Cenabıhak hem depremzede kardeşlerimizi lütfeylesin, vefat edenlerine rahmetler eylesin, geride kalanlara da acil sabırlar lütfeylesin" dedi.

Depremzede vatandaşlarımızın dertlerini bir nebzede olsa hafifletmek için depremin ilk gününden beri yardımlarının devam ettiğini söyleyen İhlas Vakfı Yurt Adama Müdürü Mustafa Kulak, "6 Şubat deprem olduğu günden beri biz Adana İhlas Vakfı yurdu olarak otuz gün boyunca Adana'da depremzede kardeşlerimize yemek ikramında bulunduk yemek ikramımız hala devam etmektedir. Osmaniye'de iftar çadırı kurduk burada da 30 gün boyunca depremzede kardeşlerimize sıcak yemek vereceğiz ve bir nebze de olsa bunların acılarını dindirmek ve böyle sıkıntılı bir günde yanlarında bulunmak bize mutluluk veriyor. Allah-u Teala ülkemize böyle bir daha afad göstermesin, depremzede kardeşlerimize sabırlar dileriz, depremde vefat eden din kardeşlerimize de Allah-u Teala rahmet ihsan eylesin. Bütün depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamakta da her halükarda yanlarında olacağız ve yardımcı olacağız inşallah. Ülkemize geçmiş olsun" dedi.

Müslüm Balko

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