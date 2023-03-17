İhlas Vakfı, Ramazan ayında deprem bölgesinde gönül sofraları kuracak

İhlas Vakfı, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinin Ramazan ayında da çeşitli ayni ve nakdi bağışlarla süreceğini duyurdu. İhlas Vakfı, hayırseverlerin bağışlarını hem deprem bölgesine hem de yardıma muhtaç kimselerin bulunduğu birçok ülkeye ulaştıracak. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı'nın deprem bölgesindeki çalışmaları ve Ramazan ayındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aydın, depremin vuku bulduğu günden itibaren İhlas Vakfı'nın Türk milletine bir çağrıda bulunduğunu, her türlü ayni ve nakdi yardımı depremzedeler için bölgeye götürdüklerini söyledi.



"Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız"

Aydın, İhlas Vakfı'nın 35 tane yurdu bulunduğunu ve bu yurtlardaki gönüllülerle bağış malzemelerinin toplandığını söyledi. Aydın, "Ayni bağışlarımızı tırlarla deprem bölgesine gönderdik. Yardımlarımızı tek tek istifleyerek bölgeye ulaştırdık. Erkek, kadın, çocuk giysi ve botlarını, gıda maddelerini ayırıp depremzedelere ulaştırdık. Depremin ilk gününden bu yana belli noktalarda yemek veriyoruz. Sabahları sıcak çorba verirken ikindi ile akşam vakitleri arasında ise akşam yemeği veriyoruz. Ramazan-ı Şerif ayında da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Deprem bölgesinde iftarlar vereceğiz, depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" dedi.



"Bir kişilik iftar bedelimiz 50 liradır"

Ramazan ayında eğitimleri devam eden öğrencilere yurtlarda iftarlar da vereceklerini aktaran Aydın, "Afganistan'daki Türkmen ve Özbeklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde 138 adet külliyemiz var. Burada 16 bin 700 öğrenci bulunmaktadır, öğrencilerimize iftarlar vereceğiz. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını görüyoruz. Sudan'daki yetimhanelerimizde de iftarlar vermeye devam edeceğiz. Yardımseverler bizim vasıtamızla birçok bölgede iftarlar verebilir. Bu sene bir kişilik iftar bedelimiz 50 liradır. 100 kişilik iftar bedelimiz ise 5 bin liradır. Vatandaşlarımız 100 kişilik iftar vermek isterse biz onlar için verdiğimiz iftarın videosunu çekip kendilerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Aydın, hayırseverlerin ihlasvakfi.org.tr adresinden ve 0212 451 49 00 telefon numarasından bilgi alabileceklerini, aynı zamanda buradan yardım ve bağışlarda da bulunabileceklerini söyledi. Aydın, "Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam Ramazan ayı için başlangıcı rahmet ortası mağfiret sonunun ise cehennem azabından kurtuluş olduğunu söylemiştir. Ramazan ayında iyiliklerin arttığı, hayırların yükseldiği vakitlerdir. Vatandaşlarımız, oruç tutamayan kronik rahatsızlığı olan anne, baba veya dedelerinden vekalet alarak oruç fidyelerini vakfımıza verebilirler" açıklamalarında bulundu. Aydın, tüm milletin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazan ayının sıkıntılarımızın defü ref olmasına vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim. Allahü teâlâdan bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını niyaz ederim."

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