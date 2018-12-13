İhlas Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydogan Ünal, üniversiteli gençlerle buluştu

Kastamonu'da faaliyet gösteren İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, yurtta ikamet eden üniversiteli gençlere yönelik bir konferans gerçekleştirdi. Konferansa uzun yıllar boyunca Türk Dünyasında görev yapan İhlas Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal katıldı. Türk Dünyası Coğrafyasında uzun süre görev yapan İhlas Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal, 20. yüzyılın Türk Dünyası açısından zorlu geçtiğini ifade ederek, “Bizim yirminci asırda bütün Türk Dünyası makul ve mazlumdur. 93 Harbi olmuştur, Balkan Harbi olmuştur. Gerek Osmanlı Devleti gerek Türk İslam Devletleri, Kafkasya tarihin en acı olaylarını yaşamıştır. Yirminci asır Türkün gözyaşlarıdır. Kastamonu birinci dünya harbinde en genç şehit veren il Kastamonudur. En fazla şehit veren illerden birincisi Konya, ikincisi Kastamonu'dur. Çanakkale'de şehit olanların büyük bir çoğunluğu Kastamonu'dur. Bu civardaki insanların çoğu yetimdir” dedi.

“Türk nüfusunun 1 milyar olması gerekirken şu an o nüfus yok”

Dünya'da Türk nüfusunun 1 milyar olmamasının nedenlerini anlatan Ünal, "Osmanlıyı kırk, elli parçaya böldüler, Türk İslamı yirmi, otuz parçaya böldüler. Bu coğrafyayı hep parçaladılar. İkincisi İslamı parçaladılar. Türk nüfusunun 1 milyar olması gerekirken şu anda 350 milyon. Ne oldu birinci cihan harbi Osmanlıyı bitirdi, ikinci cihan harbi Türk İslam coğrafyasını bitirdi. Stalin gençleri cepheye götürmüş. Sadece 700 bin asker Alman Cephesinde ölmüş. Birinci Dünya Savaşını Türk nüfusunu bitirdi. Türk nüfusunun 1 milyar olması gerekirken şu an o nüfus yok. Çin'in böyle bir durumu yok. Atom bombaları, nükleer santralleri var. Türk Nüfusu 10 milyar olursa bunlar bizde de olur. Türkler birleşecek. En zengin madenlerde Türklerin yaşadığı bölgelerde var. Petrol var, doğal gaz var hepsi var. Ne yapacaklar bundan sonra atom bombası, nükleer silah yapacaklar. Yoksa biz bu coğrafya da zorlanırız” şeklinde konuştu.

Ünal, konuşmasının devamında şu ifadelerini kullandı:

"Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki: Büyük İslam Alimi: Eshab-ı Kiram'da İslamiyete en büyük hizmeti Osmanlı yapmıştır. Şimdi Türkler, Osmanlıyı kurmuşlar. Hep Türk Devletlerini kurmuşlardır. Demek ki Türkler çok zafer kazanmışlar. Anadolu'nun kapısını Alparslan açmıştır. Dünyadaki en büyük idealist Peygamber Efendimizdir."

Son olarak söz alan Sıla Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü Yurt da "Yurt olarak bu tür konferanslara önem veriyoruz. Çünkü gençler bizim için önemlidir. Yaşanmış gelişmelerden gençlerimizin bilgisinin olması gereklidir. Yurdumuzda Türk Dünyası ülkelerinden gelen öğrenci arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Davut Has