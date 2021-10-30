'İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz'

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren İhlas Vakfı öğrenci yurtları müdürleri ve rehberlik danışmanları İstanbul'da tertiplenen toplantı ile bir araya geldi.

Pandemi dolayısıyla uzun zamandan beri bir araya gelemeyen ve bütün toplantılarını digital ortamlarda yapan yurt müdürleri ve eğitim danışmanları yüz yüze toplantı sebebi ile hasret gidererek görüş alışverişinde bulundular.

İhlas Vakfının Bahçelievler'deki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda yurt müdürlerine ve eğitim danışmanlarına hitap eden İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın İhlas Vakfının hizmetlerinden kısaca bahsetti.

Türkiye genelindeki 32 öğrenci yurdunda 3000 civarında öğrenciyi barındıklarını ve bu öğrencilere en iyi şartlarda hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin üniversitelerinde başarılı olması ve en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında her türlü desteği verdiklerini ifade eden Aydın, kamu yararına çalışan vakıf statüsü gereği, devletimizin yurtlarımızda barınan öğrencilere verdiği barınma ve yemek desteklerini de her ay öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Afganistan'da faaliyet gösteren İpekyol Vakfı işbirliği ile açılan 13 öğrenci yurduna her ay destek verdiklerini ve bu yurtlardan binlerce öğrencinin mezun olduğunu belirten Aydın, İhlas Vakfının katkıları ile Afganistan başta olmak üzere, Sudan, Somali ve diğer Afrika ülkelerinde vakfımızın gayesine matuf dini, tarihi ve kültürel kitapların basılarak dağıtıldığını ifade etti. Devletimizin İhlas Vakfına kamu yararına çalışan vakıf statüsü ve vergi muafiyeti verdiğini açıklayan Aydın, hayırseverlerin İhlas Vakfına makbuz karşılığında yapacakları bağışların \% 5 lik kısmını vergi matrahından düşebileceklerini söyledi.

Gıda Bankacılığı konusunda da yurt müdürlerine bilgi aktaran Aydın: Yurtların çevrelerinde bulunan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi ticareti yapan firmalardan gıda bankacılığı kapsamında bağışlar alabileceklerini vurguladı. Yurt müdürlerini ve rehberlik danışmanlarını uzun bir aradan sonra İstanbul'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın, teşekkür ederek sözlerini tamamladı.