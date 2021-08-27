İhlas Vakfı'ndan afet bölgesindeki selzedelere yardım

İhlas Vakfı Kastamonu Şubesi, hayırseverlerin bağışta bulunduğu nakdi yardımlar karşılığında çeşitli gıda ve içme suyu aldı. Ayrıca ayni yapılan yardımları da sel felaketinin en ağır şekilde yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzedelere dağıtıldı. Bunların yanı sıra İhlas Vakfı'nın afet bölgesine ulaştırılmak üzere teslim edilen yardımlarda Türk Kızılay'ına teslim edildi.

İhlas Vakfı Kastamonu Bölge Temsilciğinde görevli Osman Uslu, “Bölgemizde meydana gelen sel felaketinde maalesef Bozkurt ve çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımız büyük zarar gördüler. İhlas Vakfı olarak felaketin ilk gününden itibaren bölgedeki selzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Neye ihtiyaç duydularsa onları getirdik. Bazen gıda maddesi, bazen temizlik maddesi, bazen ayakkabı ya da iç çamaşırı gibi malzemeler getirerek buradaki görevlilere teslim etti. Bu süreçte devletimizin imkanları ile 24 saat burada canla başla çalıştıklarını gördük. Allah'ü Teala bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bundan sonrada imkanlar ölçüsünde selzede kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

Bir rahatsızlığından ötürü kolu alçılı olan Sıla Öğrenci Yurdu'nda görevli Sacit Demir ise, yapılan yardımları afet bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımında görev aldı. Demir, “Zor durumdaki kardeşlerimizin bir kişi dahi olsa bu zor gününde ona yardımcı olmak farklı bir duygudur. Kolumuz alçıda olduğu halde bu duyguyu yaşamak istedim. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin” diye konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir