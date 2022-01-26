İhlas Vakfı'ndan Afganistan'a insani yardım

46 yıldan beri "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifini kendisine rehber edinen İhlas Vakfı yurt içi ve yurtdışında yaptığı insani yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeyi sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz

İhlas Vakfı, Afganistan'ın en önemli STK'larından biri olan İpekyol Vakfı ile birlikte Afganistan'da 104. cü Medrese ve külliyeyi Afganistan Halkının hizmetine sundu.

İhlas Vakfı, zorlu kış şartları sebebi ile açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afganistan‘ın kuzeyinde, Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Cevizcan vilayeti, Mengecik İlçesi, Naro Kazan Köyünde hayırseverlerin bağışları ile Vefa Külliyesinin açılışını yaptı. Medrese, Kur'an-ı Kerim kursu ve Su kuyusundan müteşekkil 104. cü külliye dualar eşliğinde hizmete sunuldu.

Türkmen pilavı binlerce kişiye ikram edildi

Hayırseverlerin bağışladığı adak ve akikalar da külliye açılışında kesilerek büyük kazanlarla pişirilen Türkmen Pilavı eşliğinde açılışa katılan misafirlere, talebelere ve bölge halkına ikram edildi.

Afganistan Halkından teşekkür ve dua

Afganistan İpekyol Vakfı başkan yardımcısı Abdülhakim Mahdum İhlas Vakfı aracılığı ile Vefa Su Kuyusu, Kur'an-ı Kerim kursu ve medresenin de bulunduğu külliyenin inşası için yardım ve desteklerini gönderen hayırseverlere teşekkür ve dua etti.