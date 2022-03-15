İhlas Vakfı'ndan 'Bizbize Yeteriz Türkiye' projesi

İhlas Vakfı, hayırseverlerin yaptığı bağışları titiz, emin ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak yüzleri güldürüyor. İhlas Vakfı geçen ay Edirne'nin İpsala ilçesi Aliço Pehlivan köyünde kimsesi olmayan Ülfet Teyzeye, daha sonra İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 1999 depreminde ailesini ve her şeyini kaybeden Hümeyra Teyzeye ulaşarak, ihtiyaçlarını karşıladı ve hayır dualarını aldı.

İhlas Vakfı şimdi de Manisa Gördes'te kardeş olan, hiç evlenmemiş, tek göz odada beraber yaşayan, 85 yaşındaki Sabit Dedeye ve 80 yaşındaki Hatice Nineye ulaştı. Sabit Dede ve Hatice Ninenin ihtiyaçları olan eşyalar tespit ve tedarik edildi. Muhtara teslim edildi. Havaların düzelmesi ile evin tadilatı yapılacak ve eşyalar yerleştirilerek yeni bir hayata kavuşacaklar.