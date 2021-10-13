İhlas Vakfı'ndan Ücretsiz Robotik Kodlama Eğitimi

İhlas Vakfı'nın ücretsiz olarak verdiği Robotik Kodlama Eğitim programları bir kurstan ziyade 6 seviyeden oluşan, gençlere işin temelinden, sonuç odaklı prototip ürün çıkarabilecek seviyeye kadar eğitimi sevdirerek öğreten kapsamlı özel bir proje olarak öne çıkıyor. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın; “8-16 yaş arası çocuklara, yüzde yüz uygulamalı interaktif, öncü eğitim modeli ile temelden; hava, kara ve su araçlarını tasarlayan, programlayan, teknoloji üreten bir gençlik yetiştirmeyi amaçladık. Bu proje ile gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin seviyesine uygun ve birbirini tamamlayan egitimlerimizle onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Neden Robotik Kodlama

- Çocuklara problem çözme ve proje bazlı düşünme becerilerini kazandırır, hayal gücünü geliştirir.

- Meslek gruplarının \%80'i, geleceğin yeni mesleklerinin ise tamamı robotik kodlama ile ilişkilidir.

- Analitik düşünme becerileri kazandırır.

- Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.

- Problem çözme yeteneğini artırır.

- Sistematik düşünmesini sağlar.

- Çocukların kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark oluşturmalarını sağlar.

- Kod yazma çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılan bir teknolojidir.

Kimler Katılabilir

Gelecekte robotik ve kodlama alanlarında çalışmak, düzgün ve sistemli bir eğitim almak isteyen 8-16 yaş aralığındaki tüm bireyler bu programa katılabilirler.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Birbirini tamamlayan, kolaydan zora, parçadan bütüne doğru düzenlenmiş, eğlenceli, çözüm odaklı müfredat programları eşliğinde oluşturulmuş 6 seviye bulunmaktadır.

Seviye 1: Robotik Kodlama Hazırlık Eğitimi

Robotik ve kodlama konularında deneyimi olmayan ve güzel bir başlangıç yapmak isteyen öğrencilerimiz için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Özel olarak hazırlanan müfredat programı ile kodlama ve program kullanabilme yereneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler 2. Seviye eğitimlerine rahatlıkla katılabilirler.

Program Detayları;

İçerik: Blok tabanlı eğitime hazırlık müfredatı

Arayüz: Scratch programı

Süre: 3 ay

Uygulama: Online

Ücret: Ücretsiz

Kimler Katılabilir: 3. Sınıftan itibaren yeni başlayan herkes

Not: Bu eğitime katılabilmek için öğrencilerimizin bilgisayar veya tablete ihtiyacı vardır.

Seviye 2: Blok Tabanlı Robotik Kodlama Eğitimi ( Mbot Robotu)

Daha önce kodlama etkinliklerine katılmış fakat bir robot ile çalışmamış olan 5-6-7-8-9-10. Sınıf öğrencilerinin katılabileceği bir eğitim programıdır.

Bu eğitimde Mbot robotunun montajlanması, gerekli programların yüklenmesi, robota bağlanarak nasıl program yükleneceği, ledler, notalar, robot hareketleri, buton kontrolü, ultrasonic, kızılötesi ve ışık sensörleri, kumanda kontrolü, çeşitli yarışmalarda kullanılan örnek pist çözümleri, Mbot'u temizlik, eşya taşıma gibi hizmet işlerinde programlayabilme,

çeşitli simülasyonlar oluşturma vb konularda bir çok etkinlik içeren, gerçek hayata uyarlanabilen özel ve benzersiz bir müfredat programı uygulanmaktadır.

Program Detayları;

İçerik: Mbot robotu kullanarak bir robotun nasıl programlanacağını başlangıç, orta ve ileri seviyelerde öğretecek bir müfredat uygulanır.

Arayüz: Mblock 5.0

Ders saati: Haftada 40+40 dakikalık 2 ders saati

Süre: 8+ ay

Ücret: 1-2 ay başlangıç eğitimi ücretsiz, 5-6 ay orta ve ileri düzey eğitim aylık 250 TL

Uygulama: Online

Kimler Katılabilir: Seviye 1 eğitimini tamamlayan tüm öğrenciler, Blok kodlama deneyimi olan 5-6-7-8-9-10. Sınıf öğrencileri.

Not: Bu eğitime katılabilmek için öğrencilerimizin Mbot robotuna ve bilgisayara ihtiyacı vardır.

Seviye 2: Blok Tabanlı Robotik Kodlama Eğitimi ( Codey Rocky Robotu)

Çok eğlenceli ve birçok özelliği olan Codey Rocky robotu vazgeçilmez bir arkadaşınız olacak. Hiçbir kablo ve montaj yapmadan kullanabileceğiniz Codey Rocky birçok sensörden oluşmaktadır.

Daha önce kodlama etkinliklerine katılmış fakat bir robot ile çalışmamış olan 3-4-5-6-7-8-9-10. Sınıf öğrencilerimizin katılabileceği bir eğitim programıdır. Bu eğitim programına katılan öğrencilerimiz Codey Rocky'i güldürebilir, çeşitli duyguları oluşturabilir (kızma, üzülme vb), ledleri çalıştırabilir, hareket ettirebilir, ekranında çeşitli animasyonlar oluşturabilir, potansiyometreyi programlayabilir, butonlara farklı görevler atayabilir, kızılötesi, ses, ışık, renk, gyro gibi birçok sensörü kullanarak projeler oluşturabilir, internete bağlanarak çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Codey'i kullanarak oyunlar oynayabilir ve çeşitli simülasyonlar oluşturabilirsiniz.

Gerçek hayata uyumlu örnekler içeren benzersiz ve özel bir müfredat programı uygulanmaktadır.

Program Detayları;

İçerik: Codey Rocky robotu kullanarak bir robotun nasıl programlanacağını başlangıç, orta ve ileri seviyelerde öğretecek bir müfredat uygulanır.

Arayüz: Mblock 5.0

Ders saati: Haftada 40+40 dakikalık 2 ders saati

Süre: 9+ ay

Ücret: 1-2 ay başlangıç eğitimi ücretsiz, 7-8 ay orta ve ileri düzey eğitim aylık 250 TL

Uygulama: Online

Kimler Katılabilir: Seviye 1 eğitimini tamamlayan tüm öğrenciler, Blok kodlama deneyimi olan 3-4-5-6-7-8-9-10. Sınıf öğrencileri.

Not: Bu eğitime katılabilmek için öğrencilerimizin Codey Rockey robotuna ve bilgisayara ihtiyacı vardır.

Seviye 3: C++ programla dili ile Robotik Kodlama eğitim programı

Blok tabanlı C++ programlama dili ile programlanabilen 12 farklı robotun kullanılacağı bir eğitim programıdır. Bu program dahilinde günlük hayatta karşılaşılan askeri araçların örnek modelleri, eklemli robotlar (robot kollar, 2 ayaklı sistemler vb), kargo robotları, hizmet robotları vb gelişmiş robot sistemleri kullanılacaktır.

Kimler Katılabilir: 1 ve 2. Seviye eğitimlerine katılmış ve gerekli başarıyı göstermiş olan öğrencilerimiz bu programa katılabilirler.

Seviye 4: Kendi Robotunu Tasarla ve Üret

Bu eğitim programında örnek bir prototip robotun oluşturulması ile ilgili eğitimler verilecektir. 3D tasarım programları ile bir robotu oluşturan gövde ve çeşitli aksamların nasıl çizilip üretileceği, temel elektronik dersleri ile devre tasarımı, C metin programlama dili ile programların oluşturulması, üretilen robot gövde parçaları ve elektronik bileşenlerin birleştirilmesi ile ilgili dersler işlenecektir. Eğitimin sonunda her öğrencimiz sıfırdan kendi robot projesini tasarlayacak, üretecek, ürün testlerini gerçekleştirecek ve çalışan bir prototip oluşturacaktır.

Kimler Katılabilir: 3. Seviye eğitimlerine katılmış ve gerekli başarıyı göstermiş olan öğrencilerimiz bu programa katılabilirler.

Seviye 5: Linux işletim sistemi ile Python Robotik Programlama Eğitim Programı

Bu eğitim programında Linux işletim sistemine sahip bir ortamda metin tabanlı Python programlama dili kullanılarak çeşitli robotik projeler oluşturulacaktır.

Bu eğitim sonunda Seviye 4'te oluşturulan projeler linux tabanlı bir sisteme dönüştürülecek ve python dili ile programlanacaktır.

Kimler Katılabilir: 4. Seviye eğitimlerine katılmış ve gerekli başarıyı göstermiş olan öğrencilerimiz bu programa katılabilirler.

Seviye 6: Mesleki Gelişim Programları

Bu eğitim programında mesleki olarak ihtiyaç duyulan, yapay zeka, makine öğrenimi, programlanabilen hava, kara ve su araçları tasarım ve üretim aşamaları, ROS, veri bilimi, girişimcilik, AR-GE laboratuvarlarında proje geliştirme vb çeşitli uzmanlık eğitimleri verilecektir.

Kimler Katılabilir: 5. Seviye eğitimlerine katılmış ve gerekli başarıyı göstermiş olan öğrencilerimiz bu programa katılabilirler.

Kaynak: https://www.ihlasvakfi.org.tr/robotik