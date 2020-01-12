İhlas Yapı'dan her bütçeye uygun vade imkanı!

Markalı projeleriyle bulunduğu bölgelere değer katan İhlas Yapı, en büyük konut yatırımını yaptığı Ispartakule'de Bizim Evler 8, Beylikdüzü'nde Marmara Evleri 4 ve Büyükçekmece'de Bizim Evler Güzelce projelerinde 2020'nin ilk avantajlarını başlattı. Alıcılarına peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 20 iskonto imkânı sunan İhlas Yapı, devam eden tüm projelerinde de 0,79 oran ile her bütçeye uygun vade avantajı sağlıyor.

BİZİM EVLER 8

Ispartakule'de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıkları butik anlamda en özel projesi Bizim Evler 8'e taşıyan İhlas Yapı, aile konseptiyle hayata geçirdiği projesinde 2020'nin ilk fırsatını konut alıcılarına sunuyor.

Kaliteli işçilik, birinci sınıf malzeme ve ileri teknoloji kullanılarak hayata geçirilen Bizim Evler 8'de iki blokta 236 daire ile 29 cadde dükkânı yer alıyor. İhlas Yapı, aile öncelikli konut seçeneklerinin sunulduğu projesinde 3+1 daireleri 882.000 TL'den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunuyor.

Bizim Evler serisinin en yeni projesinde geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına yer veriliyor. 2+1'den 4+1'e konforlu dairelerin bulunduğu projede; spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla site sakinlerine ayrıcalıklar sunuluyor. Ispartakule'nin merkezinde yükselen Bizim Evler 8, eğitim kuruluşlarına ve semt pazarına yakınlığı ile de alıcılarına avantaj sağlıyor.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları, Gebze- Halkalı Tren hattı ile bağlantılı banliyö tren hattı, yapımına başlanan Metro ve sağlık kampüsü gibi mega projelerin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler 8; sakinlerine huzur, yatırımcılarına ise kazanç vadediyor.

MARMARA EVLERİ 4

Marmara Evleri 4 projesini Beylikdüzü'nün merkezinde E-5 Kara Yolu ile Marmara Denizi arasına konumlandıran İhlas Yapı, hayatı kolaylaştıran konforlu dairelerini aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerine sahip Marmara Evleri 4'de 2+1 daireler 544.000 TL'den başlıyor. Toplamda 44 dükkân ile geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 639 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4'de; daire büyüklükleri 127 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Geniş peyzaj alanlarının yer aldığı projede ayrıca; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor.

Proje; estetik mimarisi, ankastreli birinci sınıf konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin yaşam alanlarıyla alıcılarına keyifli bir hayat sunuyor.

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul'un en işlek ulaşım aksı olan E-5 Kara Yolu, TEM Otoyolu, Eğitim Kurumları, sahile, yat limanına ve AVM'lere yakınlığı ile de öne çıkıyor.

BEŞ YILDIZLI TATİL KONSEPTİNDE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Marmara Denizi'nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce'de; 2+1, 3+1 ve 4+1'den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve Marmara Denizi'ne nazır bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce'de 2+1 daireler 492.000 TL'den başlıyor.

Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce'de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce, 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.

E-5 cepheli cadde dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor.

60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce'de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş ve anaokulu da projede yer alıyor.

İstanbul'un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolu'nun yanı başında yükseliyor.



Türkiye Gazetesi