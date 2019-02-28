İhlas'a kumpas kurup FETÖ'ye yol açtılar

28 Şubat davasının gerekçeli kararında darbecilerin İhlas Holding'i nasıl hedef aldığı tek tek anlatıldı. Mahkeme kayıtlarına göre İhlas'ı “engellenmesi gereken şirketler” listesinin başına koyan darbeciler, dindarların sahip olduğu holding ve finans kuruluşlarının takip edilmesi, bunların askerî ihalelere girmemesi, askerlere alışveriş yaptırılmaması talimatını verdi.

BİTİRİN TALİMATI

Eylül 1997 tarihli, 89 sayfadan oluşan “gizli” ibareli belgede yer alan şu satırlar dönemin generallerinin irticaya karşı alınması gereken tedbirler bahanesiyle dindarlara nasıl hayat hakkı tanımadığını gösterdi: “Siyasi İslam'a maddi destek sağladığı iddia edilen Kombassan, İhlas, Yimpaş gibi şirketler yakın takibe alınmalı. Büyük şirketler yanında, siyasi İslam'a maddi destek sağlayan, küçük şirket ve iş adamları tek tek saptanıp gereği yapılmalıdır. Ambargo uygulanarak etkisiz hâle getirilmelidir. İslami hareketin liderleri hakkında dezenformasyon uygulanmalıdır. Gerektiğinde baskı, zorlama, sindirme, pasifizasyon, yalan, iftira, inkar (Hakaret ve küfür hariç) gibi yöntemlerle mücadele etmeliyiz. Mücadele savunmadan çok taarruz şeklinde olmalı, karşı taraf savunmada bırakılmalıdır.

BATIRMA OPERASYONU

TGRT'nin yakından takip edilmesini ve yalanlamalarla yıldırılması talimatını veren cuntacılar, batırma operasyonunu Kombassan ve Yimpaş üzerinde ustaca uyguladılar. Operasyon neticesinde İFK'ya da el kondu. Bu sırada FETÖ şirketlerinin yolu açıldı. İhlas Holding bütün engellemelere rağmen yoluna devam etti. YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılan vatansever askerlere en çok İhlas Holding sahip çıktı.