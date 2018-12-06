İhracat devlerinin dijital karnesi

Global B2B ticaret platformlarına rakip olarak, Mayıs 2018'de hizmet vermeye başlayanpann.com, Türkiye'nin en büyük 50 ihracatçısının web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını inceledi. Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 94'ü bir internet sitesine sahipken ancak yüzde 78'i yabancı dil seçeneği de sunuyor. 2017 yılında 44 milyar doların üzerinde toplam ihracat hacmine ulaşan şirketlerin en çok tercih ettiği sosyal medya platformu yüzde 82 ile LinkedIn olurken, en az tercih edilen sosyal ağ yüzde 38 ile Instagram oldu. Dijitalleşmenin öneminin vurgulandığı araştırmada, geleceğe yönelik e-ihracat tahminlerine de yer verildi. Türkiye'nin yıllık toplam ihracatında yaklaşık binde 3'lük yere sahip e-ihracatın payının yalnızca yüzde 1'e yükselmesiyle toplam ihracatta 1,5 milyar dolarlık ek hacim oluşturacağı öngörülüyor.

İhracatçı şirketler, sosyal ağlarda hedef kitleleri için yabancı dilde içerik üretmiyor

Xpann.com, Türkiye'nin en büyük 50 ihracatçısının en çok kullandığı sosyal medya platformunun Linkedin olduğunu açıkladı. Şirketlerin yüzde 82'si tarafından kullanılan LinkedIn'i sırasıyla yüzde 58 ile Facebook, yüzde 44 ile Twitter ve yüzde 42 ile YouTube takip etti. Şirketlerin en az tercih ettiği sosyal medya platformu ise yüzde 38 ile Instagram oldu. Araştırmada sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin dilleri de incelendi. Twitter ve Facebook yüzde 30'la şirketlerin yabancı dilde en çok paylaşım yaptığı mecralar olurken, onları yüzde 28 ile Instagram ve yüzde 26 ile YouTube takip etti.

E-ihracat ile kısa vadede 1,5 milyar dolar ek ihracat hacmi oluşturulabilir

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, Türkiye ihracatta 157 milyar dolar ile dünyada 31'inci sırada yer alıyor. Dünyadaki toplam ihracatın binde 9'unu karşılayan Türkiye ekonomisinde e-ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise binde 3 düzeyinde kalıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Xpann.com Kurucusu Bayram Filikci, şunları aktardı: "Avrupa'da her 10 kişiden 7'si, sınır ötesi online alışveriş yapıyor. Ülkemizin de bu seviyelere gelmesi için şirketlerimizin yurt dışına açılması, inovasyona odaklanması ve dijitalleşmesi gerekiyor. Dünyada klasik perakendecilerin e-ihracata yöneliyor. Türkiye'de e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının yalnızca binde üçten yüzde 1'e yükselmesiyle 1,5 milyar dolarlık ek ihracat hacmi oluşturabiliriz".

Bu hedeflerin yakalanabilmesi için dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Filikci, "Ülkemizin en büyük 50 perakendecisini incelediğimizde internet sitesi olmayanları, yabancı dilde içerik üretmeyenleri tespit ettik. Büyüklerde hal böyleyken, KOBİ'lerin e-ihracata katılması çok daha zor oluyor. Şirket olarak biz, üreticilerimizin büyük pazarlara ulaşmaları ve e-ticarete entegre olmalarını için her zaman destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.