İhracat rekora doymuyor

Türkiye ihracatını artırmaya, ithalatını düşürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin veriler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklandı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Bakan, ithalatın da yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının düzenli biçimde yükseldiğini de ekledi.