İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İhracat rekora doymuyor

İhracat rekora doymuyor
İhracat rekora doymuyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Türkiye ihracatını artırmaya, ithalatını düşürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin veriler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklandı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın yüzde 3,7 artığını kaydeden Bakan Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13,6 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Bakan, ithalatın da yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının düzenli biçimde yükseldiğini de ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.