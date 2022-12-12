İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Ekim ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 ve yakıtlarda yüzde 34,2 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,1 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,5, yakıtlarda yüzde 29,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 8,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 ve yakıtlarda yüzde 35,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 21,3 arttı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,5, yakıtlarda yüzde 1,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Eylül ayında 156,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2022 Ekim ayında 151,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ekim ayında 160,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 artarak, 2022 Ekim ayında 162,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Eylül ayında 116,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2022 Ekim ayında 121,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ekim ayında 95,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,3 artarak, 2022 Ekim ayında 116,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Ekim ayında 74,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2022 yılı Ekim ayında 74,4 oldu.

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