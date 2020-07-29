İhracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 8,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 15,1, ithalat yüzde 3,2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 17 azaldı

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde yüzde 73,2 arttı

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 73,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 73,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 15,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu

Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12 oldu. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80 oldu. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,4 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Haziran ayında 12 milyar 745 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 3,1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,6 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 80,5'e yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 70 milyar 893 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 58,8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.