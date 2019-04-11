'İhracatta en çok tescilli markalar kazanıyor'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2019 yılı ihracat raporunu kamuoyu ile paylaşarak 2019 yılı hedefini 182 milyar dolar olarak açıkladı. Rapora göre; 2018 yılında ihracatçı firma sayısı 83 bin 279 olarak belirlendi. 16,2 milyar dolar ile en çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu. İkinci olan İngiltere'ye 11,1 milyar dolar ihracat yapıldı. İtalya 9,6 milyar dolar, Irak 8,4 milyar dolar ve ABD 8,3 milyar dolar ile en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında yer aldı. Otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleri de ihracatta başı çeken sektörler oldu. 31,6 milyar dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi kendi alanında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Çelik, mücevher, zeytin ve zeytinyağı sektörleri de yüzde 35'leri bulan bir artışla, ihracat rakamlarını artıran sektörler arasında yer aldılar. Ayrıca; hükümetin 'Yeni Ekonomik Model'i kapsamında Meksika, Çin, Hindistan ve Rusya öncelikli hedef ülkeler olarak belirlenmiş durumda olduğu kaydedildi.

"Firmalar Avrupa Topluluğu Markası alarak, markalarını tek seferde 28 ülkede koruma altına alabilirler"

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, konu ile ilgili değerlendirmesinde katma değeri yüksek ürünlerle ihracat yapmanın ve en önemlisi güvenli ihracat için patent, marka ve tasarım tescilli ürünlerle ihracat yapılmasının şart olduğunu belirterek, "Açıklanan rapora ve dünya istatistiklerine baktığımızda; yaklaşık 84 bin ihracatçı firmanın arasından en yüksek ihracat yapılan Almanya'ya yalnızca WIPO aracılığıyla 5 bin 522 adet marka başvurusu yapıldığını görüyoruz. Bununla birlikte AB ülkeleriyle dış ticaret yapmak isteyen firmaların da Avrupa Topluluğu Markası (EUTM) alarak, markalarını tek seferde 28 ülkede koruma altına alabilirler. Üstelik bunun için tek bir başvuru yapılması yeterli. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kuruluşundan bu yana mülkiyet haklarının dünyada korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Fikri mülkiyet haklarının küresel ticaretteki önemini anlatıyor, ülkelerle işbirliği yapıyor ve anlaşmalar sağlıyor. Türkiye de bu örgütün bir üyesi. Ülkemizdeki ihracatçı firmalar, WIPO aracılığıyla Avrupa Topluluğu Markası alabilir ve bu sayede AB ülkelerinin tamamına güvenle ihracat yapabilirler. Yeni bir düzenleme ile mikro ihracatçı olarak adlandırılan ve ülke dış ticareti rakamlarında yer bulamayan ihracatçılar da Türkiye İhracatçılar Meclisi şemsiyesi altına girdi. Bu düzenleme ile mikro ihracatçılar da resmi ihracatçı olarak görünecekleri için hem ihracatçı firma hem de dış ticaret rakamlarında ciddi bir artış olacak. Bu da güvenli ihracat için marka tescilinin önemini artırıyor" dedi.

"Güvenli ticaret için tescil şart"

Dış ticaretteki potansiyeli kullanmak üzere ilk kez hazırlanan ihracat raporu, ihracatçı firmalara piyasaya dair sektör ve ürün bazında detaylı bilgi verirken, ihracatçı firmaların da kendilerini hukuki olarak koruma altına almaları gerektiğini kaydeden Akbulut, "Güvenli ticaret için tescil şart. Ülkemizde yaklaşık olarak 85 bin ihracatçı firma olmasına rağmen, yurtdışı marka tesciline sahip yaklaşık 20 bin marka var. Bu demek oluyor ki, dörtte birlik dilimin dışında kalan firmalar, ticari olarak risk altındalar. Ürünlerinin ihraç ettikleri ülkelerde taklit edilmesi hatta gümrükte mallarına el konulması gibi riskleri bertaraf etmek için ihracat yapılacak her ülkede marka tescili alınması gerekiyor. Birden fazla ülkede alınmış marka tescili, markanın değerini artırdığı gibi yeni pazarlar için güvenilir olma algısını pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı mevcut veriler ve yol haritasına bakılarak, marka ve tasarım tescili konusunda devletin firmaları teşvik ettiklerine dikkat çeken Cumhur Akbulut, "Global marka oluşturmak, katma değerli ihracat hedeflerine ulaşmak için marka tescilinin mutlaka yapılması gereklidir. Güvenli ihracat, marka tesciliyle başlar” şeklinde konuştu.

"ABD gibi Kanada'da artık Avrupa gibi uzakta değil"

Uluslararası marka tescilinde; Madrid Sistemi dünyada en etkin ve en yaygın biçimde kullanılan tescil sistemi konumunda olduğunu kaydeden Adres Patent Genel Müdürü, "Dünya ticaret hacminin yüzde 80'inden fazlasına sahip olan üye ülkelere her geçen yıl yenisi ekleniyor. Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tescil alınabilmeye olanak sağlayan sistem ile AB (Avrupa Birliği) ve OAPI (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) gibi topluluklarını kapsamakta. Böylece tek bir başvuruyla çok daha kolay bir şekilde ve zahmetsizce birçok ülkede tescil işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca; Kanada'da 17 Haziran 2019'da Madrid Protokolüne üye olacak. ABD gibi Kanada'da artık Avrupa gibi uzakta değil, ihracatçılarımız için yakın komşu bir ülke olacak. İhracat edilen markalar en etkin şekilde Kanada da tescil edilecektir." dedi.