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İhtiyaç sahipleri için konulan giyim kutusunu soydular

İhtiyaç sahipleri için konulan giyim kutusunu soydular
İhtiyaç sahipleri için konulan giyim kutusunu soydular

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetler, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından çalındı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, giyim kutusunu açanların kıyafet seçmesi ise dikkat çekti.

İhtiyaç sahipleri için konulan giyim kutusunu soydular - Tıkla İzle

Olay dün gece saatlerinde Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı.

O anlar kamerada

Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

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